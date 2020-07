Altro giro, altra sfida per la Juve Under 23. E stavolta sarà una sfida che dividerà il cuore di Gigi Buffon: fino al 2015, è stato patron della stessa Carrarese che sfiderà i bianconeri nei quarti di finale dei playoff di Serie C. Una storia particolare, quella di Gigi e del suo periodo da principale investitore del club di casa. La storia finì dopo investimenti sbagliati e un po' di risentimento: "Lascio la Carrarese. Il mio è stato un gesto d'amore non ripagato dall'ambiente. Ho maturato questa decisione nel corso di quest'anno. In questa situazione, che va avanti da tre anni, è molto difficile continuare a fare calcio a livello professionistico e la città e il suo primo cittadino sono da tempo al corrente di queste mie riflessioni. Sono deluso e amareggiato. In questo momento non credo ci siano le condizioni affinché la città si possa permettere una squadra di calcio in un campionato importante come la Lega Pro", furono le parole di Buffon ai tempi.