Il rigore trasformato da Brunori è stato decisivo per la vittoria della Coppa Italia Serie C da parte della Juventus Under 23, nel post partita l'attaccante ha commentato così il trionfo ai microfoni del sito ufficiale: "E' bello vincere la prima Coppa Italia nella storia della Juventus Under 23, siamo orgogliosi di noi stessi. L'importante era portare a casa questo trofeo. Per un attaccante fare gol è la cosa più bella, se porti a casa la vittoria lo è ancora di più. Sognavo questo percorso, ma non lo pensavo; lo volevo fortemente e sono contentissimo di stare qui, darò tutto. Seconda squadra? Noi ci alleniamo duramente nel corso della settimana, abbiamo preparato bene questa partita e ce la meritiamo. La vittoria la dedico alla mia ragazza che mi segue dappertutto".