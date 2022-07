Mister, allenatore dell'Under 23 bianconera, ha parlato così della vittoria in amichevole sul Fossano."​È stato un buon test dove sono emersi aspetti positivi e aspetti sui quali dobbiamo ancora lavorare, in linea con ciò che mi aspettavo. L'atteggiamento dei ragazzi è stato ottimo, ci hanno messo impegno e serietà e si è visto. Forse avremmo potuto segnare qualche gol in più, ma ci è mancata un po' di precisione negli ultimi metri. Dopo due settimane di preparazione penso che la squadra sia a buon punto, ora bisognerà continuare così migliorando giorno dopo giorno sulle due fasi, di attacco e di difesa, per arrivare pronti alle prime gare ufficiali".