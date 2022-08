L'allenatore della Juve Under 23, Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine della gara amichevole contro il Chisola, vinta per 3-0.'Abbiamo giocato un primo tempo di livello. In generale, chiaramente, i giocatori sono un po' affaticati per il grande carico di lavoro, ma da qui all'inizio del campionato avremo ancora tre settimane di lavoro e due partite con Reggiana e Fiorenzuola che per forza di cose ci porteranno ad alzare il nostro livello. Sono contento per l'atteggiamento e lo spirito che ci stanno mettendo questi ragazzi. Siamo sulla strada giusta'.