L'allenatore della Juve Under 23, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha parlato del progetto e degli obiettivi per la stagione che sta nascendo.'Per me era la prima volta qui, ho sempre visto l’evento in televisione, una grande festa, un’occasione per stare con i tifosi. Il gruppo Under 23 è in buona parte quello dello scorso anno, avremo un girone che a detta di tutti è quello più complicato, ma è un’ottima occasione per continuare la crescita dei ragazzi. Stiamo lavorando su un paio di sistemi di gioco, ma l’obiettivo del progetto Under 23 è l’evoluzione dei ragazzi'.