Pietro Beruatto è stato uno dei protagonisti della Juventus Under 23 in questa stagione, conclusa con la vittoria di Coppa Italia di Serie C e con l'avventura ai playoff per salire in B finita ai quarti di finale. 25 presenze, un gol e tre assist per il terzino classe '98, che sul suo profilo Instagram ha analizzato la stagione con un post: "Si conclude con orgoglio un’altra stagione. Abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo vincendo la coppa Italia e siamo entrati a far parte della storia della Juventus. Tutto questo è riuscito grazie ad un gruppo fantastico che ha fatto la differenza. Grazie ragazzi vi voglio bene".