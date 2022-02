Il giocatore della Juve Under 23 Enzo Barrenechea, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV al termine della sfida pareggiata contro il Seregno.



'Sono molto contento per aver fatto il mio rientro in campo. Quando il Mister mi ha detto di entrare ho immediatamente ripensato ai tanti sacrifici fatti in questi mesi e al tempo che ho impiegato per rientrare. Finalmente questo momento è arrivato e ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in questo periodo. Oggi è stato un giorno molto emozionante'.