Un nome nuovo per l'Under 23 della Juventus: all'interno dell'operazione che ha portato Riccardo Orsolini dalla Juventus al Bologna - a titolo definitivo - si è parlato di altri giocatori importanti per la seconda squadra bianconera, molto probabilmente allenata da un altro ex Napoli, Fabio Pecchia. Il nome? E' quello di Gianluca Frabotta, diciannovenne terzino sinistro che nell'ultima stagione ha giocato nel Renate prima e nel Pordenone poi. Il classe 1999 sarebbe un ottimo acquisto per la formazione Under, la quale nella prossima stagione si pone come obiettivo il raggiungimento dei playoff per avanzare di categoria. Playoff sfumati di pochissimo nel corso dell'ultima annata.