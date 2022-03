Per la sfida in programma alle 14.30 tra la formazione Under 23 della Juventus e il Sudtirol Lamberto Zauli dovrà fare a meno di Matteo Anzolin e Mattia Compagnon. Questo il comunicato ufficiale della Juventus sui due:



COMUNICATO - ​"Matteo Anzolin è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

In seguito all’infortunio occorso nella gara di domenica con la Pro Sesto Mattia Compagnon è stato sottoposto ad accertamenti presso il J|Medical che hanno rilevato un trauma distorsivo della caviglia destra.

Entrambi i calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività".