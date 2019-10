La Juventus Under 23 affronterà l'Alessandria nei sedicesimi di Coppa Italia di Serie C. La squadra di Scazzola ha vinto ieri sera contro il Novara grazie a un gol di Akammadu al 20' del secondo tempo, che ha regalato la qualificazione ai grigi. Per la squadra di Banchieri - ex allenatore delle giovanili della Juve - Gonzalez ha sbagliato un rigore dieci minuti prima del gol degli avversari.