La Juventus Under 23 è ai playoff di Serie C. Ecco il commento di Zauli.



IL COMMENTO - «Venivamo da un punto in cinque partite, ma il rammarico era solo per avere raccolto poco, perché abbiamo fatto tante buone partite, contro avversari complicati. Oggi abbiamo combattuto bene, contro un grande avversario, festeggiamo il playoff raggiunto e vediamo di dare tutto nelle ultime due partite. Mi auguro che questa vittoria sia una spinta per i ragazzi, per convincerci di poter fare grandi cose, e magari rosicchiare ancora qualche punto. Questo campionato aiuta molto la crescita, specialmente giornate come queste: il gruppo ha qualità e nei giovani c’è tanta voglia di fare grandi cose in carriera ma soprattutto di fare gruppo insieme. Allenarli è un piacere. Dove possiamo arrivare? Il campionato ci dice che sulla partita secca ce la possiamo giocare con tutti, ci vorrà anche un po’ di fortuna, ma le qualità per fare grandi cose ci sono; chi ci incontrerà ci porterà rispetto»