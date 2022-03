di Benedetta Panzeri, inviata a Lecco

Allo stadio Rigamonti di Lecco ad assistere alla sfida tra la formazione bianconera allenata da Lamberto Zauli e il Lecco appunto è presente il bianconero Marco Cosimo Da Graca. Il giocatore in tribuna a causa di un affaticamento muscolare. La formazione Under 23 è attualmente in vantaggio per 1-0 grazie alla rete del grande ex della gara Simone Ioccolano.