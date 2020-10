Dopo Riccardo Marchizza del Sassuolo, è stato reso noto anche il secondo dei tre giocatori risultati positivi al Covid-19 all'interno dell'Italia Under 21, che già ha dovuto rinunciare al match contro l'Islanda e domani dovrebbe ricevere l'Irlanda.

"La Delfino Pescara 1936 comunica di essere stata informata dalla FIGC che Raoul Bellanova, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore, in isolamento nelle strutture sportive CPO di Tirrenia è in attesa del secondo esito tampone."

Bellanova è un terzino destro scuola Milan, attualmente al Pescara in prestito dal Bordeaux.