Nella serata di ieri è arrivata l'ufficialità di 3 nuovi calciatori positivi all'interno del ritiro dell'Italia Under 21 dove c'è anche lo juventino Frabotta. Uno dei tre positivi è il difensore dello Spezia Riccardo Marchizza, come conferma lo stesso club bianconero attraverso un comunicato: "Lo Spezia Calcio comunica di essere stato informato dalla FIGC che Riccardo Marchizza, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19".