Nella vittoria per 5-0 in amichevole contro il Lussemburgo, è arrivata anche la prima rete con l'Under 21 per Riccardo Sottil. Nel post partita l'attaccante della Fiorentina ha commentato: "Cercavo da un po' il gol - ha spiegato il classe '99 ai mircofoni di Rai Sport - sono contento di averlo trovato. La squadra è forte, oggi siamo stati bravi a non sottovalutare l'avversario. L'Irlanda? Non sarà facile come trasferta, ma vogliamo vincere".