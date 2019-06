Pareggio non doveva essere (per noi) e pareggio è stato. Francia-Romania, al Dino Manuzzi di Cesena, finisce 0-0, con l'Italia che è costretta ad abbandonare l'Europeo Under 21. Poche, pochissime emozioni nella sfida delGruppo C: il primo tempo si è vista una buona Romania e una Francia inesistente, con Puscas (in fuorigioco) che ha impensierito il portiere transalpino Bernardoni e con Cicaldau che recrimina per un rigore non dato.



Nel secondo tempo i ritmi calano ancor di più, con la Romania che abbassa il proprio baricentro e la Francia che tiene il possesso palla senza mai affondare, affidandosi a qualche giocata isolata di Thuram sulla sinistra. La squadra di Radoi avrebbe anche due occasioni per passare in vantaggio, ma Puscas sciupa a tu per tu col portiere transalpino.