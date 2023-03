Il commissario tecnico dell'Under 21,, parla così di: "Siamo contenti di essere qui, in una bellissima città e con un un pubblico così caldo ad attenderci. I ragazzi hanno bisogno di sostegno, perché rappresentano il nostro futuro. Non c'è nessun sistema che possa durare nel tempo che non tiene conto dei propri giovani. Peccato per Fabbian (giocatore della Reggina, come Pierozzi, ndr): soltanto nella giornata di oggi ha potuto effettuare un po' di allenamento a causa di un piccolo problema fisico che si trascinava dall'ultima partita di campionato. Ma la salute e il rispetto delle società per noi sono un aspetto prioritario. Recuperiamo invece Fagioli, che negli ultimi tre giorni si è allenato con noi".