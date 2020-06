1









Il ct della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato, ha parlato a Rai Radio 1 del lavoro con i giovani e delle problematiche da post Coronavirus. Ecco le sue parole: "Il peggioramento, in questa situazione, è generale. Ci sono delle variabili e delle incognite che vanno a coinvolgere club e anche noi. Il tempo per stare assieme è poco, diventa difficile farlo con continuità, ora sarà impossibile. Ma non ci dobbiamo lamentare perché la situazione è questa e dovremo trovare una soluzione. Sarebbe bellissimo se le società potessero attingere al proprio settore giovanile, sarebbe un grande vantaggio per noi. Mi auguro che questa emergenza obblighi tecnici e club a dare la possibilità a un giovane di potersi mettere in evidenza, anche nell’ottica di prevenire infortuni e stanchezze dopo un periodo di inattività. Se un giocatore non posso vederlo diventa molto difficile"