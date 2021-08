Il ct dell'Italia Under 21ha parlato in conferenza stampa in vista delle prossime partite che vedranno gli degli azzurrini impegnati nella corsa per l’Europeo del 2023. Ecco le sue parole:- "Vogliamo valorizzare tutti i giocatori che abbiamo a disposizione, sistemandoli in campo in base alle loro caratteristiche. Vogliamo fare un calcio tecnico e propositivo, per cui mi auguro di avere dei giocatori di palleggio per fare questo tipo di gioco".- "Purtroppo abbiamo pochissimi giocatori che sono titolari nelle loro squadre. E’ chiaro che non possiamo inventarci nulla, c’è bisogno di un po’ di tempo. Apriamo un biennio con giocatori nuovi molto giovani, ci sono 2001 e 2002".- "Il Lussemburgo può contare su un gruppo uguale all'anno scorso e ha già disputato due partite. Io sono abituato a non sottovalutare nessun avversario, anche perché conosciamo i nostri punti deboli e sappiamo che dovremo essere pazienti e testardi".