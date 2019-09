Il nuovo ct dell'Under 21 Paolo Nicolato ha parlato della vittoria per 5-0 in amichevole contro il Lussemburgo: "Abbiamo fatto una buona partita, ma possiamo ancora migliorare - ha spiegato ai microfoni di Rai Sport - c'è ancora tanta strada. La sostituzione di Kean con Sottil? Mi serviva un giocatore che potesse allargare gli spazi perché Moise tendeva a stringerli. Non mi sono accorto se dopo il cambio stava andando in panchina o negli spogliatoi: è chiaro che avrebbe preferito rimanere in campo, ma non c'è nessun problema".