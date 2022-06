Sono state da poco annunciate le formazioni ufficiali di Italia e Irlanda Under 21, in una sfida che sarà cruciale per la qualificazione al prossimo Europeo. Tra le scelte del ct Azzurro figura il nome di Nicolò Rovella, solo panchina invece per Miretti e Ranocchia.



Italia U21 (4-4-2): Plizzari; Okoli, Pirola, Viti, Parisi; Cambiaso, Ricci, Rovella, Bove; Pellegri, Cambiaghi. Ct.: Nicolato.



Irlanda U21 (4-4-2): Maher; Bagan, McGuinness, Cashin, O'Connor; Wright, Kilkenny, Coventry, Samllbone; Ferguson, Kerrigan. Ct.: Crawford.