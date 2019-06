La Dacia Arena di Udine diventa la cornice della grande rivincita. La Spagna Under 21 batte i coetanei della Germania vendica la sconfitta di due anni fa, quando erano stati proprio i tedeschi a laurearsi campioni continentali. Stavolta, le Furie Rosse non sbagliano nulla. Al 7' è Fabian Ruiz a trovare il gol del vantaggio grazie ad una percussione conclusa con un tiro a giro sul secondo palo. I detentori del titolo europeo accusano il colpo e si rendono pericolosi solamente nel finale di primo tempo. Nella ripresa è Olmo a sfruttare una respinta incerta del portiere avversario, siglando la rete del 2-0. All'87' Amiri riapre l'incontro, ma non basta alla Germania. La Spagna torna sul tetto d'Europa dopo sei anni.