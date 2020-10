Nuovi contagi in Under 21. Dopo Bastoni e Carnesecchi, infatti, sono emersi tre nuovi casi di Covid-19 all'interno della formazione di Nicolato, che ieri avrebbe dovuto giocare contro l'Islanda. Gli azzurrini sono rientrati nel quartier generale di Tirrenia, dove svolgeranno tutti i tamponi del caso: nel caso in cui dovesse essere confermata la negatività del gruppo, allora si procederà all'unica partita in programma in questi giorni. I ragazzi di Nicolato hanno ancora, da calendario, la sfida di qualificazione per Euro2021 contro i pari età dell'Irlanda. A novembre, le sfide con il Lussemburgo e la Svezia. Al momento gli azzurrini sono secondi nel girone, con l'Irlanda che ha 3 punti (e una gara in più giocata) di vantaggio. Nel gruppo c'è anche il bianconero Frabotta.