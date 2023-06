Le parole diin conferenza stampa:- "Io credo che in questo momento sia giusto parlare di chi è qua, quello che dovevo dirgli, gliel'ho detto con grande serenità, lui mi ha risposto con altrettanta serenità: ognuno è libero di fare le proprie scelte, per me la cosa è chiusa. Lui sa come lavoro, sa come la penso, in questo momento sono importanti i 23 che sono qui".