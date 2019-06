La sera della verità per l'Italia Under 21 di Luigi Di Biagio: lo stadio 'Città del Tricolore' di Reggio Emilia, infatti, alle 21 ospiterà Italia-Belgio, la sfida del dentro o fuori per gli azzurrini. Il ko contro la Polonia ha complicato molto i piani qualificazione, ma c'è ancora una speranza. Pochi i calcoli da fare: occorre battere il Belgio, ma potrebbe non bastare. Un occhio, infatti, sarà inevitabilmente a Bologna, dove Spagna e Polonia si sfidano. Gli azzurri devono sperare nella vittoria iberica con massimo due gol di scarto: in caso di tre o più gol di scarto, addio primo posto. Addio primo posto anche in caso di pareggio o di vittoria polacca. Rimane - anche se estremamente minima - qualche speranza anche per il secondo posto, in un calcolo che coinvolgerebbe anche gli altri gironi. Di Biagio lascia in panchina Kean, colpevole di essere arrivato tardi alla riunione tecnica: c'è Pellegrini trequartista con Locatelli in mediana.



FORMAZIONI UFFICIALI:



BELGIO (4-4-2): De Wolf, Cools, Cobbaut, Bushiri, Bornauw; Omeonga, Schrijvers, Heynen, Bastien; Saelemaekers, Lukebakio. Ct. Walem.



ITALIA (4-3-1-2): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Locatelli, Mandragora; Lo. Pellegrini; Chiesa, Cutrone. Ct. Di Biagio.