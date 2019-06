Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini sono i grandi protagonisti della vittoria dell'Italia Under 21 contro la Spagna nel primo match del girone dell'Europeo. Al gol iniziale di Ceballos ha risposto la doppietta dell'esterno della Fiorentina e il gol su rigore del centrocampista della Roma. Secondo Sky Sport, Chiesa ha un accordo da 5 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni con i bianconeru ma il nuovo proprietario Commisso non vorrebbe cederlo. Pellegrini invece ha una clausola da 30 milioni di euro valida anche per la Serie A ma presto potrebbe rinnovare con il club giallorosso.