Nella conferenza stampa di presentazione da allenatore dell'Under 21, il nuovo commissario tecnico Paolo Nicolato ha parlato di Moise Kean e Nicolò Zaniolo, reduci da un Europeo di categoria decisamente chiacchierato. E non in positivo. "Credo che tutti dobbiamo crescere e tutti facciamo errori. Kean e Zaniolo ne hanno fatti alcuni senz'altro - ha spiegato Nicolato -, ma sono dei ragazzi e non gli si può gettare la croce addosso. Sono due giocatori che conosco molto bene, ma con Mancini non abbiamo ancora deciso, è presto. Al momento opportuno faremo le valutazioni tecniche. Non credo che si saranno problemi, ma senza dubbio la linea della Nazionale sul piano comportamentale è precisa e a questa bisogna adattarsi"