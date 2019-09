Manita dell'Under 21 di Paolo Nicolato nell'amichevole contro il Lussemburgo. Gara mai in discussione, sbloccata dopo 9' da Locatelli su calcio di rigore, il raddoppio, sempre dal dischetto, è arrivato al 37' grazie alla rete dell'ex juventino Moise Kean. Nella ripresa entra Sottil e a 30' dalla fine segna il suo primo gol con l'Under 21, il 5-0 finale è firmato da Tumminello. Il prossimo impegno degli Azzurrini sarà tra un mese esatto in Irlanda per le qualificazioni al prossimo Europeo.