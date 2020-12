Con l'arrivo di Andrea Pirlo la Juventus sta mettendo le basi per il futuro. Dopo il nono scudetto di fila firmato Maurizio Sarri la società ha dato il via a quello che da molti viene considerato come un "progetto giovani". Ragazzi di qualità e talento, che in prospettiva si possono affermare come top player. Un percorso iniziato già un anno fa con Matthijs de Ligt (classe '99), e continuano quest'anno con Chiesa ('97), McKennie ('98) e Dejan Kulusevski, classe 2000. Mosse decise verso un'unica direzione, ribadita anche con la scelta di un allenatore esordiente come Andrea Pirlo: lui che, oltre ai giovani arrivati da fuori, ha portato su in prima squadra Frabotta ('99), Portanova (2000) e Dragusin (2002!), ultimo debuttante in ordine di tempo.



BABY JUVE - E' la Juve dei giovani, quella che cerca continuità nel presente per assicurarsi un futuro - ancora - da protagonista. Intanto, i bianconeri hanno messo la loro firma sulla classifica dei dieci Under 20 più presenti in questa prima parte di campionato. Sfoglia la gallery per vedere chi sono gli U20 che hanno giocato di più in Serie A e quali juventini ci sono.