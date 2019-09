L'Italia Under 19 ha pareggiato 2-2 in amichevole contro l'Olanda nella serata di ieri a Fiorenzuola. Grandi protagonisti due calciatori della Juventus: Nicolò Fagioli ha portato in vantaggio gli azzurrini dopo appena 4 minuti di gioco, mentre Elia Petrelli ha regalato la rete del momentaneo 2-1 a inizio secondo tempo, subito dopo il pareggio di Timber. Gli ospiti, però, sono riusciti a trovare il definitivo 2-2 grazie alla rete di Zirkzee a un quarto d'ora dalla fine. I giovani bianconeri, però, si sono messi in mostra.