Il nuovo ct dell'Under 19 Alberto Bollini ha parlato ai microfoni di Tuttosport: "Quando si ha un blocco di una singola squadra si può essere facilitati, ma non è quello che cerco io. Voglio qualità funzionali alla squadra, e il fatto che ci sono tre ragazzi della Juventus non è un caso. Riccardi? E' una situazione di mercato del quale non mi occupo, ma se un ragazzo venisse da me a chidermi un consiglio glielo darei volentieri dicendo di lasciare perdere l'aspetto economico. Ci sono ragazzi che rischiano un fallimento andando via di casa troppo presto e tralasciando la crescita umana".