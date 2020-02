Sono tre i calciatori della Juventus convocati dalla Nazionale Under 19 contro la Svizzera. Il match si giocherà allo Stadio ‘Rigamonti Ceppi’ mercoledì 12 febbraio (ore 14) e sarà l’ultimo appuntamento prima dell’Elite round che si disputerà in Italia dal 25 al 31 marzo prossimi, quando gli Azzurrini avranno il compito di conquistare contro Slovenia, Islanda e Norvegia l’unico posto disponibile per accedere alla fase finale dell’Europeo di categoria in programma a luglio in Irlanda del Nord.





L'elenco dei convocati

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Riccardo Calafiori (Roma), Davide Ghislandi (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Caleb Okoli Memeh (Atalanta), Lorenzo Pirola (Inter), Fabio Ponsi (Fiorentina), Matteo Ruggeri (Atalanta);

Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Jean Freddi Greco (Torino), Emmanuel Manu Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu ( Cagliari), Simone Panada (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Franco Daryl Tongya Heubang (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Alessio Riccardi (Roma).