alla #Under17 che ha vinto la Scopigno CUP Rieti 2020, battendo in finale la Lazio 2-1 #JuventusYouth — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 9, 2020

Mentre la Juventus di Andrea Pirlo si prepara per il debutto in campionato contro la Sampdoria previsto nel prossimo week end,. Vittoria per 2-1 contro la Lazio, decisivi i gol di Hasa e Galante. Grande trionfo per la squadra di Francesco Pedone. I bianconeri hanno vinto anche i premi come miglior portiere (Scaglia), miglior centrocampista (Doradiotto), miglior giocatore del torneo (Turco), miglior giocatore della finale (Ledonne), miglior allenatore (Pedone).