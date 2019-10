La Juve Under 17 vince in trasferta contro il Parma. In Emilia, i ragazzi di Pedone battono i gialloblù per 4-3. Grande prestazione di Chibozo, autore anche dell'ultimo gol juventino. Le restanti reti sono firmate da Miretti e da Omic, che porta a casa una bella doppietta. La prossima partita arriverà tra due settimane: sarà in casa, stavolta contro il Pisa. Al momento, i piccoli bianconeri viaggiano a 15 punti in 5 partite, dunque con un ruolino di marcia perfetto. La vittoria con il Parma segna infatti la quinta vittoria consecutiva.