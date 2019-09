Non era probabilmente mai successo prima, ma la Juve si è fatta rimontare da un triplo vantaggio. No, stavolta non è arrivato un autogol di Koulibaly a salvare: si trattava di Juve-Genoa, Under 16, finita 3-3. Il debutto di Bonatti si apre con sei minuti di fuoco: dal 19' al 25' gol di Turco e Hasa. Nella ripresa, ecco Galante che cala il tris. Quindi Nobile, Accornero e Mauri risolvono la questione per gli ospiti. Che pareggiano e beffano i bianconeri.



Under 16: Juve-Genoa 3-3

Marcatori: 19′ Turco, 25′ Hasa rig., 6′ st Galante, 22′ st Nobile au., 25′ st Accornero, 31′ st Mauri

Juventus (4-4-2): Scaglia; Ghiardelli, Nobile, Dellavalle, Blesio; Valdesi (18′ st Condello), Pellitteri, Doratiotto (35′ st Ledonne), Hasa; Turco, Galante (26′ st Piras). All. Bonatti. A disp. Daffara, Elefante Piras, Ventre, Ledonne, Orlando.

Genoa (4-3-3): Ascioti; Corelli (19′ st Petrella), Gagliardi (33′ Lattucchella), De Luca; Mele (23′ st Scala), Palella (23′ st Moscatelli), Toniato; Accornero, Rimondo (23′ st Vianson), Paggini (1′ st Mauri). All. Oneto. A disp. Sattanino, Plando, Catterina.

Arbitro: Restaldo di Ivrea