Sconfitta per la Juve Under 15, impegnata sul campo della Lazio: alla fine, a Formello, è 4-3 per i bianconeri. Che portano a casa la terza sconfitta consecutiva in campionato. Florea, Rossi e Anghelé sono andati in gol per la squadra di Grabbi, non in grado di contenere gli attacchi avversari. Doppia sconfitta anche per gli Esordienti 2008 di Mr.Calcia (4-1 contro l'Inter) e per gli Esordienti 2008 di Mr. Gibin (1-0 sempre contro i nerazzurri).