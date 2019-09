Si riparte. La Juve Under 15, quest'anno guidata da mister Grabbi, si è imposta contro i pari età del Genoa per 4-1. Per i bianconeri è stata decisiva la doppietta di Rossi, oltre al sigillo di Anghelè su rigore e ancor prima la botta di Turco. Per gli ospiti va in gol Seydou Fini.



Under 15: Juve-Genoa 4-1

Marcatori: 30′ Rossi, 34′ Rossi, 3′ st Turco, 29′ st Fini, 35+4′ st Anghelè rig.

Juventus (4-3-1-2): Fulscaldo; Orlando, Cappai, Domanico, Ghibaudo (27′ st Marino); Panic, Rossi, Morleo; Turco; Vacca, Anghelè. All. Grabbi. A disp. Motta, Aurino, Savio, Coppola, Tarantola, Owusu, Miglietta.

Genoa (4-2-3-1): Calvani; Bosia (23′ st Cannevello), Colucci, Alloisio, Vultaggio; Lipani, Licco; Sarpa, Tassone (1′ st Manservigi), Casagrande (23′ st Bitti); Fini. All. Gemiti. A disp. Politano, Stalfieri, Pilato, Ferrari, Panzarella, Perria.

Arbitro: Genovese di Novara

Ammoniti: Sarpa, Anghelè

Espulso: Vacca