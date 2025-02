Una vittoria che 'sposta' e l'aggancio al quarto posto: come può cambiare adesso la stagione della Juventus

AFP via Getty Images

Una vittoria pesante. Una di quelle il cui peso specifico è difficilmente calcolabile così su due piedi. Si potrebbe partire dal fatto che si è vinto uno, esercizio che in casa bianconera non riusciva da due anni. Si potrebbe proseguire dal fatto che la squadra di Thiago Motta, in questa stagione, non aveva mai vinto quattro partite consecutive, così come mai prima d'ora - sotto la gestione del tecnico italo-brasiliano - aveva inanellato tre successi consecutivi in campionato.Ecco, ora prendete queste cose e mettetele tutte insieme. Perché è proprio a partire da notti come questa che si può pensare e sognare di riscrivere il copione di una stagione che sin qui era stata scandita da più ombre che luci, da un senso di non compiutezza che questa squadra aveva trasmesso a più riprese nel corso dell'annata.

Dall'inizio di febbraio, però, qualcosa sembra essere cambiato. Nelle gambe. Nella testa, soprattutto. Perché questa è una squadra che ora la sa usare decisamente bene. E' una squadra che anziché deprimersi di fronte alle difficoltà, ha imparato a reagire. Lo fatto con l'Empoli, lo ha fatto con il Como e anche con il PSV. Lo ha fatto, soprattutto, oggi, inscenando una secondo tempo di altissimo livello, nel corso del quale ha dominato l'Inter in lungo e in largo fino al goal-partita di Conceicao. Una rete che adesso può aprire a scenari inesplorati e forse inimmaginabili.Dopo 25 giornate la Juventus è di nuovo nelle prime quattro posizioni del campionato - ovvero quelle che garantiscono la Champions - e per la prima volta ha dato la sensazione concreta di aver trovato la quadra, di aver trovato il viatico giusto sul quale continuare a costruire il proprio percorso di certezze e credibilità. Dalla vittoria contro l'Inter, che rappresenta sempre qualcosa di non banale, i bianconeri hanno ora il dovere e l'obbligo di non staccare il piede dall'acceleratore perché i prossimi impegni sono decisivi - già a partire da quello di mercoledì contro il PSV - e rischiano di ridefinire ulteriormente i connotati di una stagione che ora potrebbe prendere davvero una piega interessante. La vittoria, dopotutto, aiuta. Sempre.E giusto per scaldare ancora di più gli animi di un euforico popolo juventino, c'è un dato che merita di essere analizzato. In tre giornate la Juve ha di fatto dimezzato il proprio distacco dal Napoli: da -16 a -10. In una notte così tutto è concesso. Soprattutto sognare.