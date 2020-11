Quando si dice "la Juventus è una famiglia"... Oggi Nicolò Pirlo, figlio dell'allenatore bianconero, ha fatto visita per la prima volta a Edoardo, l'ultimo arrivato di casa Morata. Il piccolo è nato lo scorso 29 settembre, non ha neanche due mesi. Nicolò ha pubblicato, come storia di Instagram, la foto in cui tiene in braccio il neonato e la scritta "Zio Nick" e un tag ad Alice Campello, moglie di Alvaro e mamma del bimbo, corredato di due cuoricini. In una storia successiva si vede, su un divano, Nicolò che osserva sorridente Edoardo tenuto in grembo da uno dei due fratellini (Morata e la Campello sono genitori dei gemelli Alessandro e Leonardo).