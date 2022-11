E' ritornato a pieno regime Gleison Bremer dall'infortunio che lo aveva colpito il mese scorso, dando addirittua l'impressione che questo stop gli sia servito per fare una crescita sia dal punto di vista mentale, sia sotto l'aspetto fisico. Il suo rientro in campo contro l'Inter infatti è stato uno dei migliori match disputati dal brasiliano da quando è arrivato nel quartier generale della Continassa, confermandosi poi anche nella trasferta di Verona. Bremer che poche ore fa è stato intercettato presso il J Hotel da una tifosa bianconera, che come si può vedere attraverso un video condiviso dalla stessa sul suo account Instagram, ha avuto un simpatico siparietto con l'ex centrale del Torino. Alla domanda: 'Lautaro e Dzeko li hai tolti dalle tasche?', il numero 3 bianconero ammicca un sorriso sarcastico che lascia intendere molto, di seguito il video.