L'edizione odierna de La Stampa riporta alcune dichiarazioni di, agente del capitanorelative al futuro del proprio assistito: "Se Giorgio non rimarrà a Torino andrà a giocare all’estero - ha detto Lippi - Non accetterà nessuna proposta da altre squadre italiane". Lippi svela che una squadra italiana aveva chiesto informazioni per il capitano della Juventus e della Nazionale: "Laha provato a sondare il terreno per Giorgio, ma come ho detto lui in Italia gioca soltanto con la maglia della Juventus".