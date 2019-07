Quaranta giorni o giù di lì dalla fine del mercato e la Juve non è nemmeno a metà del proprio cammino. In entrata il più è stato fatto, le emergenze (se così si possono definire) sono state gestite brillantemente: il colpo grosso è Matthijs de Ligt, i colpacci a parametro zero Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Gigi Buffon, gli affari in prospettiva sono Luca Pellegrini e Merih Demiral. Eppure non basta, Fabio Paratici lavora ancora più o meno sottotraccia per Mauro Icardi e Federico Chiesa operando la propria manovra di disturbo per Romelu Lukaku, serve un terzino o forse ne servono due, Maurizio Sarri vorrebbe anche un grande colpo a centrocampo. Ma per riuscire a riattivare il mercato in entrata è necessario che si sblocchi una volta per tutte quello in uscita. Sia perché i conti alla fine dovranno tornare e più o meno bilanciarsi, sia perché la rosa è già affollata oltre ogni possibilità di gestione. Per un motivo o per l'altro la Juve non è riuscita a cedere ancora nessun giocatore della prima squadra, eccezion fatta per Leonardo Spinazzola, protagonista dello scambio diverso con Pellegrini entro il 30 giugno. E ora c'è una formazione intera al centro del mercato.



ESUBERI DA CHAMPIONS – Una squadra spregiudicata, ma che potrebbe anche essere ipoteticamente schierata in campo. E che complessivamente potrebbe generare un tesoretto da circa 250 milioni di euro, non tutti ovviamente partiranno. In porta Mattia Perin, sfumato il passaggio al Benfica ora c'è l'Aston Villa sul portiere che pure non è ancora convinto di volare a Birmingham. In difesa, da destra verso sinistra, Joao Cancelo (per il Manchester City resta da sciogliere il nodo Danilo), Daniele Rugani (sondato da Arsenal, Roma e Milan), Merih Demiral (rifilato un secco no al Milan, almeno per ora) e Luca Pellegrini (appena arrivato e già pronto a partire in prestito, Cagliari lo aspetta). A centrocampo i due elementi in uscita sono Sami Khedira e Blaise Matuidi: il tedesco è fuori dal progetto e ascolta il Wolverhampton dopo il Fenerbahce, il francese ascolta Psg e Monaco in questo momento. In attacco poi c'è l'imbarazzo della scelta. Paulo Dybala aspetta il confronto con Maurizio Sarri, registrando forcing Manchester United e Psg, con Tottenham e City sullo sfondo. Gonzalo Higuain fa muro ma ha la Roma ad aspettarlo con la benedizione della Juve. Moise Kean è in stretto contatto con l'Everton mentre Mino Raiola già si sfrega le mani, con Paratici che cerca una formula che possa consentire ai bianconeri di non perderne il controllo in futuro. E ancora Mario Mandzukic a completare il poker d'attacco, forse il meno ambito nonostante l'interesse del Borussia Dortmund ma con un curriculum che non gli impedirà di trovare una nuova squadra all'altezza delle sue ambizioni. Anzi, ci sarebbe persino una riserva, come Marko Pjaca, ancora in fase di recupero dall'infortunio e in attesa della soluzione per ripartire. Mica male per puntare all'Europa...

