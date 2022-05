Via Giorgio Chiellini, via Paulo Dybala, via Federico Bernardeschi. Ma non finisce qui. Perché in casa Juve non solo è particolarmente affollata la lista dei giocatori che hanno già annunciato l'addio, ma anche o soprattutto quella dal futuro incerto. Tra chi è in scadenza e in attesa (vedi Mattia De Sciglio), tra chi è in vendita (vedi Arthur, Alex Sandro, Daniele Rugani e Aaron Ramsey), tra chi è tutt'altro che incedibile (vedi Adrien Rabiot o Weston McKennie), tra chi è al centro di intrighi di mercato ancora da sciogliere (vedi Moise Kean e Alvaro Morata). Insomma, se il mercato in entrata è particolarmente caldo ed è destinato a riservare diversi colpi già nei prossimi giorni, tutto o quasi continuerà a ruotare attorno a quello in uscita. Con tanti discorsi avviati e che la coppia Maurizio Arrivabene-Federico Cherubini dovrà risolvere nel minor tempo possibile per definire la strategia di mercato una volta per tutte.



Scopri in gallery tutte le situazioni in uscita, caso per caso.