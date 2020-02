La Lazio è in scia, e fin qui ci siamo. Ma la Juve è su, complice la vittoria di Ferrara, e continua a tenere un ritmo pazzesco, oltre a ottavi e semifinali di Champions da portare a casa. Ergo: può mai essere in discussione il lavoro di Maurizio Sarri? Sarebbe eresia, se però non si trattasse della Juventus. E allora, sette giorni per capire chi è, com'è e quanto potrà fare questa squadra sotto la guida tecnica dell'ex Napoli. Come racconta La Gazzetta, Sarri si gioca il futuro in soli 7 giorni.



COMPROMESSO - Il gioco è migliorato, ma non basta. Come racconta la Rosea, oggi siamo davanti a una 'sorta di compromesso'. Il possesso palla resta sterile se la Juve non riesce però a chiudere le partite, se resta sempre aggrappata alle giocate dei singoli. Mercoledì e domenica per capire una stagione: in sette giorni, serve una settimana da Sarri.