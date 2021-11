I principali quotidiani sportivi si sono scatenati con la pagella di Paulo Dybala, autentico mattatore di Juventus-Zenit San Pietroburgo 4-2, con la sua doppietta condita da assist e tante tantissime giocate. Una prestazione da vero trascinatore:

GAZZETTA 8,5 Una scatola di cioccolatini: gusti assortiti. Dribbling: manda Barrios a Novara con una finta e prende il palo. Cross: gran palla da sinistra. Slalom: alla Tomba tra Karavaev e Barrios. Tiro: sinistro rimbalzante.

CORSPORT 8,5 La Juve è lui. La Joya è la risposta alla crisi: alla gara mumero 50 in Champions, dipinge calcio, sbatte ancor sul palo, segna di prepotenza e si regala una esultanza alla Platini di Tokyo '85. È tutto? No. Il bis arriva su un doppio rigore con brivido e poi confeziona l'assist per Morata.

TUTTOSPORT 9 Inutile stare a enumerare la quantità di giocate sublimi. "Un capitano c'è solo un capitano": glielo cantano i tifosi, e questo rende ancor meglio l'idea della serata di un numero dieci con fascia che sigla una doppietta in Champions League. E altri due gol li fa segnare.