Maurizio Sarri era stato buon profeta parlando di situazione imbarazzante relativamente alla questione esuberi. Il mercato condotto dalla Juve in agosto non ha risolto nessuno dei problemi fatti venire a galla dal mister e la presentazione della lista Champions ha fatto da detonatore ad una situazione esplosiva. Emre Can è stato l’unico ad esternare in pubblico il proprio malcontento per l’esclusione ma non è il solo a rimuginare: Mario Manzukic è altrettanto contrariato. Dopo aver rifiutato ogni tipo di destinazione proposta, ora il croato è diviso tra la scelta di rimanere alla Juve fino a gennaio per poi accasarsi in un’altra squadra europea oppure di accettare la corte del campionato del Quatar. Daniele Rugani, inserito in lista al posto dell’infortunato Chiellini, è altrettanto deluso di aver appreso che nonostante sia arrivato alla quinta stagione in maglia bianconera il suo slot nella lista sarebbe stato occupato dal neo bianconero Merih Demiral. Dopo il caso Dybala, ecco altre tre situazioni spinose che la Juve dovrà risolvere.