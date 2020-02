In un momento così delicato per l’Italia non potete dire questo. vi dovete VERGOGNARE e chiedere scusa. I tifosi della Juventus e gli italiani meritano rispetto. Siete senza dignità e onore #OrgoglioJuventino #OrgoglioItaliano #LioneJuve #OLJuvehttps://t.co/9LGamOz7bj — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 26, 2020

ha replicato duramente alla battuta infelice da parte della radio francese RTL ( QUI ): "In un momento così delicato per l’Italia non potete dire questo. vi dovete VERGOGNARE e chiedere scusa. I tifosi della Juventus e gli italiani meritano rispetto. Siete senza dignità e onore". La radio francese ha ironizzato sul Coronavirus, che negli ultimi giorni sta letteralmente allarmando tutto il Paese.