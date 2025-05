AFP/Getty Images

'Una porzione da digiuno, come il Ramadan': Juventus, il retroscena sulla cucina

Le parole di Patrice Evra al canale YouTube SDS:



RISTORANTE - "Ricordo il primo giorno che ho firmato, sono andato al ristorante e ho ordinato della pasta alla carbonara e tutto il resto. E la cameriera, come se mi conoscesse, ha detto: 'Oh, Mr. Evra, stia attento. Domani ha l'allenamento, deve correre…'. Mi ricordo anche di me e Pogba. A volte ho visto persone con porzioni abbondanti, altre normali e altre senza niente, sai. Io e Paul siamo andati in cucina e in realtà c'era la foto di ogni giocatore e un colore. Quindi se hai una porzione verde, hai una buona porzione, arancione, tipo media. E ti assicuro che una verde è come il digiuno, è come il Ramadan".