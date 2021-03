Lei è nata a Udine e tifa per i bianconeri. Ma non quelli della sua città, bensì la Juventus. Si chiama Tatiana Bernardi, fa la fashion blogger e la fotomodella, e nei giorni scorsi ha posato per l'edizione italiana della prestigiosa rivista Playboy. In un periodo difficile per la Juve, i tifosi della Vecchia Signora possono "consolarsi" ammirando gli splendidi scatti di questa giovane donna, che sogna di rivedere la sua squadra del cuore al top.

Qui di seguito una selezione di foto di Tatiana dal suo profilo Instagram: