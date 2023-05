La Juventus la qualificazione per Budapest non l'ha persa a Siviglia, dove si è ritrovata ad affrontare una squadra galvanizzata ed esaltata da 40mila tifosi "assatanati", riuscendo in qualche modo a resistere all'impatto. L'ha persa 8 giorni fa nella gara di andata in casa, come spesso è accaduto in stagione.Se è vero che i tifosi non scendono in campo e la palla in porta non la spingono loro, è evidente che una differenza ci sia. Una doppia sfida in cui per 90 minuti giochi in "campo neutro" e per altri 90 (o 120 come ieri), in una bolgia infernale contro,L'Allianz Stadium non è più un fattore anni, ma adesso sembra quasi un "malus". Il percorso in Europa League lo dimostra; la Juve si è sempre dovuta andare a prendere la qualificazione nella gara di ritorno in trasferta, perché anche le vittorie di misura con Friburgo e Sporting Lisbona avevano lasciato tutto aperto.I motivi per i quali si è passati in pochi anni da uno stadio che come forse nessun altro era un fattore in Italia alla situazione di adesso sono tanti e di lunga durata.che può far perdere un po' di entusiasmo, allo scontro tra le frange più calde del tifo bianconero e la vecchia società guidata da Andrea Agnelli fino al tema da anni dibattutoQuest'anno poi, a rendere tutto più difficile ovviamente anche lche sicuramente non ha aiutato a rendere il clima diverso e ovviamente anche i risultati, da due anni (per non guardare troppo al passato) deludenti e sotto le aspettative di tutti. La Juve e il nuovo corso societario avranno tanti problemi da affrontare - e cercare di risolvere - a partire da ora, certo...ma anche quello può incidere sui risultati. Il confronto con il Siviglia, è lì a dimostrarlo.